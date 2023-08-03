"Барселона" может подписать топ-защитника

“Барселона” проявляет интерес к защитнику “Манчестер Сити” и сборной Португалии Жоау Канселу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер команды Хави. При этом “Барса” уже согласовала с игроком условия личного контракта.

29-летний Канселу выступает за “Манчестер Сити” с лета 2019 года. Он перешел в английский клуб из туринского “Ювентуса”. Сумма трансфера составила 65 миллионов евро. Всего португалец провел за “горожан” 154 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 22 результативные передачи. В составе “Манчестер Сити” Канселу три раза становился чемпионом Англии в сезонах-2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023, один раз выиграл Кубок Англии в сезоне-2022/2023, однажды стал обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2020/2021, а также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2022/2023.

Во второй половине прошлого сезоне Канселу играл за “Баварию” на правах аренды. Он провел за немецкий клуб 21 матч, забил один гол и отдал шесть результативных передач. В составе мюнхенского клуба он стал чемпионом Германии.

Канселу с 2016 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 44 матча, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач, а также получил семь желтых карточек и одну красную карточку.