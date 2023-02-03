"Барселона" может подписать хавбека "Челси" летом

“Барселона” проявляет интерес к французскому полузащитнику “Челси” Нголо Канте, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом бесплатно, так как у него завершится контракт с лондонцами. Впрочем, проблемой могут стать проблемы игрока со здоровьем.

В нынешнем сезоне 31-летний Канте провел за “Челси” всего два матча. В настоящее время он восстанавливается после травмы.

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