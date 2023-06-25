"Барселона" может купить ветерана "Вильярреала"

“Барселона” проявляет интерес к полузащитнику “Вильярреала” Даниэлю Парехо, сообщает Barca Universal.

По сведениям источника, каталонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе “Барсы” он может заменить Серхио Бускетса, который покинул клуб.

В завершившемся сезоне 34-летний Парехо провел за “Вильярреал” 50 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.