"Барселона" может купить полузащитника "Атлетико"

“Барселона” может купить полузащитника мадридского “Атлетико” и сборной Бельгии Янника Феррейру Карраско, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб имеет возможность приобрести футболиста за 16 миллионов евро. Впрочем, трансфер бельгийца возможен лишь в том случае, если “Барса” продаст вингера Феррана Торреса. При этом каталонцы оценивают своего игрока в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Карраско провел за “Атлетико” 44 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. 23-летний Торрес забил семь голов и отдал три результативные передачи в 45 матчах за “Барселону”.