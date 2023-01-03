"Барселона" может купить главную звезду "Кристал Пэлас"

Нападающий “Кристал Пэлас” Уилфрид Заха может перебраться в чемпионат Испании.

Как пишет испанская пресса, в его услугах заинтересована “Барселона”.

Ожидается, что трансфер состоится летом, когда 30-летний африканец получит статус свободного агента.

В Заха в каталонском клубе видят сменщика Роберта Левандовски.

В текущем розыгрыше АПЛ форвард провел 15 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.