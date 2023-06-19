"Барселона" может купить чемпиона мира

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику “Бетиса” и сборной Аргентины Гидо Родригесу, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Барса” рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве более дешевой альтернативы полузащитнику “Реала Сосьедад” Мартину Субименди, за которого требуют 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Родригес провел за “Бетис” 44 матча во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.