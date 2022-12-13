"Барселона" может купить аргентинского полузащитника

“Барселона” проявляет интерес к полузащитнику “Боки Хуниорс" Алану Вареле, сообщает TNT Sports.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе каталонцев хавбек может стать преемником ветерана команды Серхио Бускетса. Сумма отступных в контракте Варелы составляет 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Варела провел за “Боку Хуниорс” 42 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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