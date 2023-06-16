"Барселона" может быть продана инвесторам из Катара

Инвесторы из Катара могут купить часть акций “Барселоны”, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба готово продать 49 процентов акций, чтобы улучшить финансовое положение.

В нынешнем сезоне “Барселона” стала чемпионом Испании, дошла до ½ финала Кубка Испании и до 1/16 финала Лиги Европы.