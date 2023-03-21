"Барселона" может бесплатно потерять одного из лидеров

Полузащитник “Барселоны" Гави может бесплатно покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает BT Sport.

Дело в том, что суд отклонил апеляцию каталонского клуба насчет нового контракта футболиста. В связи с этим вновь действительным станет прежний контракт, который действует до лета 2023 года.

Напомним, что ранее хавбеком интересовался “Ливерпуль”, который был готов предложить ему около девяти миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за “Барселону” 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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