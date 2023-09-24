Барселона лишилась ключевого игрока

Вчера в матче шестого тура Ла Лиги Барселона обыграла Сельту (3:2). Но на 36-ой минуте тренеру Барселоны пришлось сменить основного полузащитника команды – Френки де Йонга.

Игрок получил травму ноги, но поле покидал самостоятельно и на первый взгляд казалось, что травма не серьезная. Но после первого сканирования было заметно, что травма оказалась более проблемной, чем казалось на первый взгляд. Нидерландец получил повреждение лодыжки и, предварительно, может выпасть из команды минимум на месяц.

Если опасения врачей подтвердятся, то игрок пропустит матчи Лиги чемпионов с Порту 4 октября и Шахтером 25 октября, а также вполне вероятно и первое Эль Класико этого сезона 28 октября.

Френки де Йонг в прошлом сезоне отыграл за Барселону 33 матча, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. В Барселону игрок перешел после сезона 2018/19 из Аякса за€86 млн. На данный момент, по даннымTransfermarkt, стоимость контракта игрока составляет€75 млн.