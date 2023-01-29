"Барселона" летом может купить форварда "Атлетико"

“Барселона” проявляет интерес к нападающему “Атлетико” и сборной Португалии Жоау Фелишу, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Ранее сообщалось, что форвард не хочет оставаться в стане “матрасников” из-за плохих отношений с главным тренером Диего Симеоне.

Напомним, что 23-летний Фелиш некоторое время назад перешел в “Челси” на правах аренды. Португалец в первом же матче за “аристократов” получил красную карточку.

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