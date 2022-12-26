"Барселона" изменила позицию по де Йонгу
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Френки де Йонга/Автор неизвестен
“Барселона” больше не хочет продавать голландского полузащитника Френки де Йонга, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, главный тренер каталонского клуба Хави считает голландца незаменимым футболистом, а также рассматривает его в качестве преемника ветерана команды Серхио Бускетса. Кроме того, клуб больше не будет просить де Йонга пойти на снижение зарплаты, так как хавбек до сих пор злится из-за подобных предыдущих просьб.
В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за “Барселону” 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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