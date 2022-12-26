"Барселона" изменила позицию по де Йонгу

“Барселона” больше не хочет продавать голландского полузащитника Френки де Йонга, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, главный тренер каталонского клуба Хави считает голландца незаменимым футболистом, а также рассматривает его в качестве преемника ветерана команды Серхио Бускетса. Кроме того, клуб больше не будет просить де Йонга пойти на снижение зарплаты, так как хавбек до сих пор злится из-за подобных предыдущих просьб.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за “Барселону” 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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