"Барселона" ищет возможности для возвращения Месси

“Барселона” по-прежнему хочет вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб активно ищет спонсоров, которые смогут профинансировать контракт аргентинца. Дело в том, что каталонцы не могут подписать форварда даже в статусе свободного агента, так как имеют финансовые ограничения, введенные Ла Лигой.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 33 матча во всех турнира, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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