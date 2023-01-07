"Барселона" и "Реал" узнали соперников в 1/8 финала Кубка Испании
Новости футбола Сегодня, 13:00
Кубок Испании
Состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Испании.
“Реал” встретится с “Вильярреалом”, “Атлетико” сыграет с “Леванте”. “Барселоне” попалась “Сеута” из 3-го дивизиона.
Все пары 1/8 финала Кубка Испании выглядят так:
“Сеута” – “Барселона”
“Леванте” – “Атлетико”
“Спортинг” – “Валенсия”
“Алавес” – “Севилья”
“Бетис” – “Осасуна”
“Вильярреал” – “Реал”
“Реал Сосьедад” – “Мальорка”
“Атлетик” – “Эспаньол”.
Матчи состоятся 17-19 января.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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