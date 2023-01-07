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"Барселона" и "Реал" узнали соперников в 1/8 финала Кубка Испании

Новости футбола Сегодня, 13:00
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Состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Испании.

“Реал” встретится с “Вильярреалом”, “Атлетико” сыграет с “Леванте”. “Барселоне” попалась “Сеута” из 3-го дивизиона.

Все пары 1/8 финала Кубка Испании выглядят так:

“Сеута” – “Барселона”

“Леванте” – “Атлетико”

“Спортинг” – “Валенсия”

“Алавес” – “Севилья”

“Бетис” – “Осасуна”

“Вильярреал” – “Реал”

“Реал Сосьедад” – “Мальорка”

“Атлетик” – “Эспаньол”.

Матчи состоятся 17-19 января.

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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