Барселона и Реал рассматривают возможность подписания игрока Баварии

Как сообщает Bild, вингер Баварии Мюнхен Лерой Сане попал в список интересов Реала Мадрида и Барселоны.

Уточняется, что оба испанских клуба рассматривают возможность трансфера 27-летнего футболиста, если он не продлит контракт с мюнхенцами. Действующее соглашение истекает летом 2025 года, поэтому в следующем году немцы попытаются продать его, чтобы не потерять его бесплатно.

Сам Лерой пока не определился с будущим. По информации, он примет решение летом 2024 года, оставаться ли или попробовать себя в новом клубе и чемпионате. На данный момент между Баварией и Сане не было никаких переговоров. Это связано с увольнением спортивного директора Хасана Салихамиджича в конце мая и фокусировкой на трансфере Гарри Кейна. Контрактами уже почти месяц занимается спортивный директор Кристоф Фройнд.

Лерой Сане перешел в Баварию из Манчестер Сити в июне 2020 года. Сумма трансфера составила 45 миллионов, контракт рассчитан на пять лет. В настоящее время он является основным игроком в команде Томаса Тухеля. В этом сезоне немецкий атакующий провел десять матчей и забил шесть голов.