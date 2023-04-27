Испанские гранды, “Барселона” и “Реал” проявляют интерес к полузащитнику "Сельты" Уго Сотело.

Об этом сообщает Relevo.

Сотело является воспитанником академии “Сельты” и уже дебютировал за команду в чемпионате Испании.

В конце февраля в матче против “альядолида” Сотело вышел на поле на 16 минут. В прошлом сезоне игрок провел одну минуту на поле против каталонского клуба “Эспаньол”.

Transfermarkt оценивает юного хавбека всего в 50 тысяч евро.