Барселона и ПСЖ нацелились на форварда Челси

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку все также продолжает искать новый клуб для себя. Трансферное окно в Европе вот-вот закроется и футболиста есть ряд интересных предложений.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио в своих социальных сетях, форвард сборной Бельгии привлек внимание каталонской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермена". Ранее также к нему активный интерес был со стороны итальянской "Ромы".

По информации источника, римская команда является главным кандидатом на подписание бельгийца. “Рома” готова взять на себя полную зарплату Лукаку в арендном соглашении, но при этом не хочет включать условие об обязательном выкупе игрока.

В то же время "Челси" продолжает настаивать на полноценной продаже игрока. Если такого предложения не поступит из Европы, лондонский клуб собирается дождаться нового предложения из Саудовской Аравии.

Что касается "Барселоны" и "ПСЖ", то оба европейских гранда также готовы вступить в борьбу за бельгийского форварда, но только, если речь пойдет об аренде.