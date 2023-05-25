"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" поборются за бельгийского таланта

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" на полузащитника “Антверпена” Артура Вермерена, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, испанский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе каталонцев бельгиец может стать преемником Серджи Бускетса, который решил покинуть клуб.

В нынешнем сезоне 18-летний Вермерен провел за “Антверпен” 38 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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