Барселона и Хави договорились о новом контракте

Тренер "Барселоны" Хави Эрнандес останется работать в клубе еще на несколько сезонов.

Как сообщает источник, испанский наставник продлит свой контракт с каталонцами до 2025 года. В соглашении также будет прописана опция продления еще на один сезон, сообщает ESPN. Е

Напомним, что текущее соглашение легенды “Барселоны” рассчитано до лета 2024 года.

Хави уже ранее дал понять, что у руководства “Барселоны” не будет проблем с заключением нового контракта. Переговоры пошли гораздо быстрее после закрытия трансферного окна в начале этого месяца.

Источник пишет, что официальное объявление о соглашении возможно будет сделано уже на этой неделе.

43-летний Хауи пришел в “Барселону” в качестве главного тренера в 2021 году. Тогда он заменил в должности Рональда Кумана. Под его руководством команда поднялась с девятого места в чемпионате Испании на второе и вышла в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Хави вместе с "Барселоной" завоевал первый чемпионский титул с 2019 года. Команда завершила сезон с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя.

Также при испанце “Барса” взяла Суперкубок Испании. Ранее Хави 24 года играл за “Барселону".