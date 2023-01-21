"Барселона" и "Челси" могут совершить обмен игроками

“Барселона” и “Челси” запланировали обмен футболистами.

Каталонцы начали поиски замены форварду Мемфису Депаю, и одним из кандидатов является вингер “Челси” Хаким Зиеш.

Каталонцы хотели подписать игрока еще в прошлое зимнее окно, но тогда клуб команда приобрела Феррана Торреса и Адама Траоре.

В то же время “Челси” надеется пригласить хавбека “Барселоны” Франка Кессье.