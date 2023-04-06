"Барселона" и "Бавария" вступили в борьбу за голландского защитника

"Барселона" и "Бавария" проявляют интерес к голландскому защитнику “Байера” Джереми Фримпонгу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский и немецкий клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, шансы каталонцев оценивают невысоко из-за проблем клуба с финансовым фэйр-плей. Ранее сообщалось, что “Манчестер Юнайтед” уже успешно провел первый раунд переговоров с агентом голландца.

В нынешнем сезоне 22-летний Фримпонг провел за “Байер” 36 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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