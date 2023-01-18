"Барселона" и "Атлетико" поборются за чемпиона мира-2022
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Гвидо Родригеса/Автор неизвестен
"Барселона" и "Атлетико" проявляют интерес к полузащитнику “Бетиса” и сборной Аргентины Гвидо Родригесу, сообщает fichajes.com.
По сведениям источника, каталонский и испанский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста следующим летом. Севильцы оценивают игрока в 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Родригес провел за “Бетис” 20 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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