"Барселона" и "Атлетико" могут совершить громкий обмен

“Барселона” и “Атлетико” могут обменяться игроками в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, мадридский клуб проявляет интерес к защитнику каталонцем Жорди Альбе. Если “Барса” согласится на обмен, то сможет всего за 10 миллионов евро купить полузащитника “матрасников” Феррейру Карраско.

В нынешнем сезоне 34-летний Альба провел за “Барселону” 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. На счету 29-летнего Карраско восемь голов и пять голевых передач в 41 поединке за “Атлетико”.

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