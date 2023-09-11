Барселона хотела купить крайнего защитника Атлетико

В летнее трансферное окно Барселона подписала Кансело на правах аренды, однако в Каталонии рассматривали вариант с Нуэлем Молиной, сообщает Марка.

Перед тем, как на капм Ноу появился Жоау Кансело в Барселоне, рассматривали возможность подписать защитника Атлетико Мадрид Молину. Кроме Барсы, аргентинцем интересовались в Баварии Мюнхен и Ювентус. Однако главной проблемой для каталонцев стала сумма отступных, прописанная в контракт - 90 миллионов евро.

Зарплата Барселону устраивала. Молина - чемпион мира и один из лучших крайних защитников Испании с довольно низкой зарплатой в Атлетико. Так что с зарплатой проблем не было, однако остававшаяся сумма отступных в 90 миллионов не позволяла Барселоне оформить этот трансфер из-за правил финансового фейер-плей.

Нуэль Молина перешел в Атлетико в 2022 году из Удинезе за 20 миллионов евро. За этот период он провел за мадридцев 33 матча и смог забить четыре гола. Также аргентинец стал чемпионом мира 2022 года в Катаре. На самом турнире он провел все матчи в составе Аргентины и забил гол в четвертьфинале, ставшем для него дебютным в сборной.