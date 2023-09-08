Барселона хочет продлить контракт с ключевым игроком на пониженных условиях

Барселона хочет начать переговоры с Фрэнки Де Йонгом по продлению контракта, сообщает Mundo Deportivo.

Руководство Барселоны хочет продлить контракт с ключевым игроком полузащиты Фрэнки Де Йонгом. Однако они хотят это сделать на пониженных условиях. Недавно клуб сделал подобное с голкипером Марком-Андре Тер Штегеном. Немец пошел на снижение зарплаты, чтобы клуб мог придерживаться правил финансового фейер-плей.

Барселона видит в нидерландце ключевого игрока в проекте Хави. Одна из задач спортивного директора Деку восстановить хорошие отношения с агентами Фрэнки. Минувшим летом они испортились из-за того, что клуб выставил нидерландца на трансфер и давил на него, чтобы тот перешел в Манчестер Юнайтед. Де Йонг выдержал тогда все давление, потому что хотел остаться в команде и преуспевать здесь. Он доказал, что является неотъемлемой частью команды Хави.

По информации источников, окружение Де Йонга не спешит садиться за стол переговоров, потому что есть действующий контракт на три года. Они хотят увидеть конкретные шаги от Барселоны, что Фрэнки является ключевым для клуба. Сам Де Йонг решил сосредоточиться на футболе.