Барселона хочет подписать защитника Челси

Барселона внимательно наблюдает за игрой левого защитника Челси Иана Матсена и планирует подписать его летом следующего года. Контракт нидерландца как раз рассчитан до конца сезона, но переговоры могут начаться уже в январе, чтобы каталонский клуб заключил предконтрактное соглашение и обеспечил себе игрока на бесплатной основе, сообщает испанское изданиеSport.

Летом Челси принял предложение Бернли по переходу к ним Матсена, но защитник предпочел остаться в клубе западного Лондона. Несмотря на то, что в этом сезоне он восемь раз играл за «пенсионеров», ему еще предстоит побороться за право игры в стартовом составе.

Иан Матсен перешел в Челси в 2018 году, но далее была череда аренд в Чарльтон, Ковентри и Бернли. В пятнадцати играх «пенсионеров» он выходил на поле всего лишь восемь раз, из которых только в пяти в стартовом составе.

Еще неизвестно, согласится ли Челси и Матсен на условия предложения Барселоны до истечения его текущего контракта в конце июня. Но ему всего 21 год, и шансы на попадание в Барселону, для нидерландского игрока, могут оказаться слишком большими, чтобы от них отказаться.