"Барселона" хочет переманить таланта дортмундской "Боруссии"

“Барселона” проявляет интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Юссуфу Мукоко, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб намерен воспользоваться тем, что контракт футболиста с дортмундцами истекает ближайшим летом. Таким образом, форвард может перебраться в “Барсу” бесплатно.

В нынешнем сезоне 18-летний Мукоко провел за “Боруссию” и сборную Германии 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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