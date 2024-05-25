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Барселона хочет переманить полузащитника Ливерпуля в свой тренерский штаб

Новости футбола Сегодня, 07:00
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Барселона хочет переманить полузащитника Ливерпуля в свой тренерский штаб Фото с сайта beinsports.com / Автор неизвестен

На этой неделе в очередной раз изменилось решение Барселоны касательно будущего главного тренера команды Хави Эрнандеса. Всё-таки каталонцы и легенда клуба распрощаются по окончанию сезона.

Основным претендентом на смену Хави является Ханси Флик. Уже известно, что немец привезет с собой двух тренеров, но Барселона хочет пополнить штаб еще одним человеком.

Согласно даннымDiarioAS, экс-чемпионы Испании изучают возможность найма помощника, который должен стать связующим звеном между Фликом, говорящим на немецком и командой, которая в основном говорит на испанском. Одним из главных кандидатов они считают своего бывшего полузащитника, который играл под руководством Флика в Баварии, а сейчас выступает в Ливерпуле Тиаго Алькантару. Каталонский клуб уже связывался с испанским футболистом по поводу занятия этой позиции.

Помимо Алькантары также рассматриваются кандидатуры Хави Мартинеса, Марка Бартра и Ивана Ракитича, но именно нынешний игрок Ливерпуля считается главной целью каталонцев. В Барселоне понимает, что Флику будет чрезвычайно сложно обрести тот имидж, которого они так жаждут, и продолжают поиски необходимого связующего звена. ОниотчаяннопытаютсяобеспечитьсвязьмеждуФликомикомандой.

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