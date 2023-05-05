"Барселона" хочет купить защитника сборной Аргентины

“Барселона” проявляет интерес к правому защитнику “Вильярреала” и сборной Аргентины Хуану Фойту, сообщает AS.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Подводники” оценивают игрока в 54 миллиона евро. “Барса” не готова платить такую сумму, поэтому для ее уменьшения готова включить в сделку полузащитника Нико Гонсалеса, который выступает за “Валенсию" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 25-летний Фойт провел за “Вильярреал” 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. На счету 21-летнего Гонсалеса один забитый мяч в 21 поединке за “Валенсию”.

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