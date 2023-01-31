"Барселона" хочет купить защитника "Баварии" летом

“Барселона” проявляет интерес к защитнику “Баварии” и сборной Франции Бенжамену Павару, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Француз, возможно, будет продан по сниженной цене, так как он отказался продлевать с “Баварией” контракт, истекающий летом 2024 года. При этом Павару интересен переход в стан каталонцев.

В нынешнем сезоне 26-летний Павар провел за “Баварию” 23 матча во всех турнирах и забил четыре гола.

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