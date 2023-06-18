"Барселона" хочет купить полузащитника сборной Аргентины

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику “Тоттенхэма” и сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, трансфер аргентинца возможен лишь в том случае, если не состоится переход полузащитника “Манчестер Сити” и сборной Германии Илкая Гюндогана.

В нынешнем сезоне 27-летний Ло Чельсо выступал за “Вильярреал” на правах аренды, провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.