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"Барселона" хочет купить полузащитника "Мальорки"

Новости футбола Сегодня, 14:44
"Барселона" хочет купить полузащитника "Мальорки" Фото: инстаграм Пабло Маффео/Автор неизвестен

“Барселона” проявляет интерес к полузащитнику “Мальорки” Пабло Маффео, сообщает Esport3.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро. Впрочем, покупка хавбека возможна лишь в том случае, если “Барселона” сможет отдать одного из своих игроков в аренду.

Маффео выступает за “Мальорку” с 2021 года. Он перешел в испанский клуб из “Штутгарта” на правах аренды. Спустя год клуб выкупил трансфер игрока. Сумма трансфера составила три миллиона евро. Всего он провел за “Мальорку” 73 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач. Ранее Маффео играл за “Эспаньол”, “Манчестер Сити”, “Жирону” и “Уэску”.

Маффео выступал за молодежную сборную Испании. Он сыграл за команду пять матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

“Барселона” в прошлом сезоне стала чемпионом Испании. Таким образом, каталонский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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