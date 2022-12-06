"Барселона" хочет купить нападающего сборной Бразилии

“Барселона” проявляет интерес к бразильскому нападающему лондонского “Арсенала” Габриэлу Мартинелли, сообщает Marca.

По сведениям источника, представители каталонского клуба в настоящий момент находятся на чемпионате мира в Катаре и следят за игрой бразильца. “Барса” может попытаться купить форварда по сниженной цене следующим летом, если он не продлит с “Арсеналом” контракт, который действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 21-летний Мартинелли провел за “Арсенал” и сборную Бразилии 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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