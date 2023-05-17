"Барселона" хочет купить лидера "Баварии"

"Барселона" заинтересована в приобретении полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха.

Ожидается, что немецкий хавбек должен стать заменой для Серхио Бускетса.

По данным журналиста Феррана Мартинеса, 28-летний Киммих рассматривает возможность перехода в "Барселону", а проект наставника команды Хави кажется ему привлекательным.

В то же время испанский специалист высоко оценивает способности немецкого футболиста.

Контракт Киммиха с "Баварией" действует до 2025 года.