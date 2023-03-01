“Барселона” хочет арендовать форварда “Манчестер Сити” Хулиана Альвареса.

Как сообщает SPORT, между клубами уже был контакт по этому поводу.

По данным источника, каталонцы могут воспользоваться тем, что аргентинец очень редко появляется в основном составе “горожан”.

Сам футболист тоже недоволен своим положением в клубе и уже заявил о планах уйти в аренду.

В этом сезоне на счету Альвареса 10 голов и 8 результативных передач в 30 матчах.