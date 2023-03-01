“Барселона” хочет арендовать форварда “Манчестер Сити”
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: открытые источники
“Барселона” хочет арендовать форварда “Манчестер Сити” Хулиана Альвареса.
Как сообщает SPORT, между клубами уже был контакт по этому поводу.
По данным источника, каталонцы могут воспользоваться тем, что аргентинец очень редко появляется в основном составе “горожан”.
Сам футболист тоже недоволен своим положением в клубе и уже заявил о планах уйти в аренду.
В этом сезоне на счету Альвареса 10 голов и 8 результативных передач в 30 матчах.
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