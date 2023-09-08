Барселона готовит возвращение легенды клуба

В сети активно распространяется информация о том, что полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара в скором времени может сменить клуб.

По данным источника, звездный испанский хавбек может вернуться в «Барселону».

О том, что Алькантара покинет английскую команду, говорилось прошлым летом. Журналисты обсужди его вероятный трансфер, но ничего не произошло, и он остался в Англии.

Отметим, что соглашение Алькантары с «Ливерпулем» истекает в конце сезона, и если он не продлит его, «Барселона» сможет получить футболиста бесплатно.

Если все пойдет по плану испанского клуба, то трансфер завершится уже следующим летом.

Источник отмечает, что тренерский штаб “Барселоны” также заинтересован в его возвращении в предстоящее межсезонье.

Алькантара покинул «Барселону» в 2013 году и стал игроком мюнхенской «Баварии», а в 2020 году перешёл в «Ливерпуль».

В последнее время испанец не является игроком стартового состава в английской команде, хотя продолжает играть большую роль в клубе.