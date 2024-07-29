Барселона готовит трансферное предложение для полузащитника РБ Лейпциг

Барселона продолжает поиски игроков для усиления состава на следующий сезон. Один из вариантов - полузащитник РБ Лейпциг Дани Ольмо.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, каталонский коллектив уже имел контакты с лагерем испанского футболиста. Сейчас в середине Барселоны продолжаются обсуждения предложения, которое должны отправить РБ Лейпциг. Также Барса все еще ожидает ответа от Нико Уильямса.

Мы недавно писали, что несмотря на уверенность Барселоны в успешности сделки, не исключено, что Уильямс останется в Бильбао еще как минимум на один сезон.

К слову, чтобы улучшить ситуацию, Барселона была готова расстаться с некоторыми своими игроками. В список футболистов, которых готова продать Блауграна, входили Ансу Фати, Френки де Йонг, Рональд Араухо и Рафинья.