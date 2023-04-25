"Барселона" готовит трансфер новой звезды

Полузащитник мв ближайшее время может стать футболистом “Барселоны”.

Согласно анонсам издания Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" достигли договоренности о трансфере игрока за 8 миллионов евро. Однако,сделка еще не оформлена, поскольку каталонский клуб должен уложиться в финансовые ограничения Ла Лиги.

Фабрисио Диас еще не достиг 20-летнего возраста, но уже играет за "Ливерпуль" из Монтевидео, а также является капитаном молодежной сборной Уругвая.

Его талантноевыступление привлекли внимание футбольного сообщества в Южной Америке. В настоящее время "Барселона" занимает лидирующую позицию в испанской Ла Лиге, обойдя "Реал" на 11 очков.