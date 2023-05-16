"Барселона" готова заплатить €45 млн за бразильского форварда

"Барселона" готова заплатить €45 млн за трансфер нападающего "Атлетико Паранаэнсе" Витора Роке.

По информации портала Goal, при этом окончательная сумма трансфера еще не определена.

Каталонский клуб намерен включить различные бонусы в договор о переходе игрока.

Руководство "Атлетико" уже также осознало тот факт, что не сможет получить свои €60 млн отступных, прописанных в контракте Роке.