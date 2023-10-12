Барселона готова серьезно потратиться на игрока сборной Испании

"Барселона" не оставляет надежд подписать полузащитника "Лейпцига" и сборной Испании Дани Ольмо следующим летом.

По информации немецкого издания Sport Bild, чемпион Испании может активировать отступные за испанского футболиста.

В текущем контракте Ольмо с “Лейпцигом”, рассчитанном до июня 2027 года, установлена сумма отступных на уровне в 65 миллионов евро.

Интересно, что ситуация с суммой трансфера может кардинально измениться. Это случится в том случае, если футболист подпишет новый контракт со своим клубом и в соглашении пропишут новую сумму отступных.

Отмечается, что представители "Барселоны" уже провели встречу с агентами Ольмо для обсуждения условий возможного перехода. Переговоры состоялись еще в прошлом году.

В текущем сезоне Ольмо сыграл четыре матча за "Лейпциг" во всех турнирах, в которых записал на свой счет пять голов, а также одну результативную передачу.

По информации ресурса Transfermarkt, оценочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.