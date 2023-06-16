"Барселона" готова продать защитника сборной Испании

Миланский “Интер” проявляет интерес к защитнику “Барселоны” и сборной Испании Эрику Гарсии, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе “Интера” он может заменить словацкого защитника Милана Шкриньяра, который, скорее всего, перейдет в ПСЖ. “Барселона” готова продать Гарсию за 10-15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Гарсия провел за “Барселону” 32 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.