"Барселона" готова продать Торреса: названа цена
Новости футбола Сегодня, 15:57
Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен
“Барселона” хочет продать вингера Феррана Торреса в летнее трансферное окно, сообщает Culemania.
По сведениям источника, каталонский клуб хочет получить за футболиста 25 миллионов евро. “Барсе” необходимо продавать игроков, чтобы уменьшить зарплатную ведомость.
Торрес перешел в “Барселону” в январе 2022 года из “Манчестер Сити” за 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за каталонцев 39 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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