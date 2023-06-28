"Барселона" готова продать одного из лидеров

В летнее трансферное окно "Барселона" будет вынуждена продавать игроков.

В частности, в клубе рассматривают возможность продажи полузащитника Франка Кесси, у которого есть вариант с переходом в “Аль-Ахли”.

Сам игрок пока не принял решение о своем будущем, но каталонцы готовы отпустить 26-летнего игрока за сумму не менее 30 млн евро.

В прошлом сезоне Кесси сыграл в 43 матчах, забил три гола и сделал три ассиста.