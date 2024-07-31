Барселона готова отказаться от трансфера Уильямса в пользу звезды клуба Бундеслиги

Переход вигнера Атлетика Бильбао Нико Уильямса в Барселону считался вопросом времени, но сейчас уже нет уверенности, что чемпион Европы точно окажется в стане «блауграны».

Как сообщает ESPN, каталонский клуб может отказаться от его трансфера. Несмотря на то, что деньги у Барселоны есть, клубные боссы не уверены, что смогут его заявить здесь и сейчас.

Клубу из столицы Каталонии ещё нужно заявить Иньиго Мартинеса и Витора Роке, которые были зарегистрированы только до конца прошлого сезона, а защитник Рональд Араухо пока что не будет заявлен в Ла Лиге из-за своей долгосрочной травмы.

Считается, что более осуществимой сделкой является подписание вингера РБ Лейпциг Дани Ольмо. Несмотря на то, что пункт об отступных в его контракте в размере 60 миллионов евро истек 20 июля, немецкий клуб готов отпустить игрока, если кто-то предложит за него сумму в этом районе.

Ранее сообщалось, что сам Уильямс ещё не принял окончательного решения по переезду в Барселону и каталонский клуб выдвинул ему ультиматум.