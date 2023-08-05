"Барселона" готова купить одного из лидеров "Манчестер Сити"

“Барселона” хочет купить полузащитника “Манчестер Сити” и сборной Португалии Бернарду Силву в летнее трансферное окно, сообщает Barca Universal со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

По сведениям источника, каталонский клуб может заплатить за футболиста 65 миллионов евро. Данную сумму “Барса” получит благодаря продажам полузащитника Франка Кессье в “Аль-Наср” за 15 миллионов евро и нападающего Усмана Дембеле в “Пари Сен-Жермен” за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов продать футболиста за 100 миллионов евро.

28-летний Бернарду Силва выступает за “Манчестер Сити” с лета 2017 года. Он перешел в английский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Всего он провел за “горожан” 306 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 59 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Силва с 2015 года играет за сборную Португалии. Всего за португальскую национальную команду он провел 82 матча, забил 11 голов и отдал 25 результативных передач, а также получил пять желтых карточек.