"Барселона" должна доплатить за трансфер Левандовски

“Бавария” получит бонусы от “Барселоны” после 25-го гола Роберта Левандовски в сезоне.

По информации Catalunya Ràdio, в соглашении с немецким клубом был прописан бонус в размере 1,25 млн евро, который выплатят в случае, если Левандовски забьет 25 голов во всех турнирах за сезон.

25-й гол поляк забил в ворота “Манчестер Юнайтед”.

Сейчас на его счету 25 мячей в 30 матчах во всех турнирах.