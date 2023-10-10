Барселона должна более 200 млн евро за трансферы

У «Барселоны» остаются 207 млн евро долгов за предыдущие трансферы, сообщает Diario Sport. Впрочем, краткосрочный долг каталонского клуба составляет 89 млн евро. Эти деньги нужно отдать в нынешнем году.

Большинство долгов - это трансферы лета 2022 года. Тогда каталонцы договорились с клубами, у которых покупали футболистов, об отложенных платежах, чтобы вписаться в лимиты. Например, «блаугранас» до сих пор должны «Лидсу» 52 млн евро за Рафинью, а «Баварии» - 31 млн евро за Роберта Левандовского.

Но есть и давняя история Френки де Йонга. «Барселона» должна 16 млн евро «Аяксу» за полузащитника, трансфер которого состоялся еще в 2019 году.