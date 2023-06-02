"Барселона" договорилась с полузащитником "Манчестер Сити"

“Барселона” договорилась с немецким полузащитником “Манчестер Сити” Илкаем Гюндоганом, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб согласовал с футболистом контракт до лета 2026 года. Хавбек может достаться “Барсе” бесплатно, так как его контракт с “горожанами” истекает 30 июня. Немец примет решение в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” 49 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач.

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