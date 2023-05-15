"Барселона" договорилась с хавбеком сборной Португалии

“Барселона” договорилась с полузащитником “Вулверхэмптона" и сборной Португалии Рубена Невеша, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, стороны согласовали условия личного контракта. Впрочем, португалец не является приоритетной целью для каталонского клуба. Хавбек готов ждать ответа “Барсы”, так как надеется поиграть в Лиге чемпионов. При этом, каталонцам еще нужен будет договориться по сумме трансфера игрока, а “волки” оценивают его в 50 миллионов евро и отказываются от вариантов с обменом.

В нынешнем сезоне 26-летний Невеш провел за “Вулверхэмптон” 39 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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