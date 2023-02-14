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"Барселона" договорилась о переходе французского защитника

Новости футбола Сегодня, 12:42
Фото: инстаграм Эвана Ндика/Автор неизвестен Фото: инстаграм Эвана Ндика/Автор неизвестен

Французский защитник “Айнтрахта” Эван Ндика перейдет в “Барселону” в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб предварительно договорился о переходе с футболистом, контракт которого с немцами истекает летом 2023 года. Сделке может помешать только тот факт, если “Барселона” найдет более интересный вариант.

В нынешнем сезоне 23-летний Ндика провел за “Айнтрахт" 20 матчей.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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